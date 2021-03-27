Стало відомо про кадрові перестановки у таборі національної команди України.

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко, а також гравці Динамо Володимир Шепелєв та Олександр Тимчик не зіграють у поєдинку відбору до Євро-2020 Україна – Фінляндія, повідомляє Футбол News.

Фінляндія прибула на матч проти України без свого капітана

Футболісти київського клубу вже повернулись до табору "біло-синіх" та встигли взяти участь у спарингу проти бухарестського Динамо (3:0). Щодо Ярмоли, то лідер збірної поки не набрав відповідної форми.

Нагадаємо, вже 28 березня у Києві підопічні Шевченка протистоятимуть фінам, початок матчу о 21:45.

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