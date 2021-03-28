"Всі досі в ейфорії після нічиєї з Францією. Але наша молодь така, що її потрібно обов'язково опустити на землю. Я думаю, що Андрій Шевченко швидко пояснив підопічним – задирати ніс не варто, адже був зроблений тільки перший крок, і попереду чимало труднощів.

Україна – Фінляндія: Шевченко визначився із заявкою на матч – Лунін та ще 4 гравці не допоможуть команді

Якщо хлопці не налаштуються належним чином на цей поєдинок, то буде погано. Зрозуміло, що наша збірна сильніша за фінів, однак, повторюся, якщо вийдемо на поле без настрою, перевага відразу випарується. Збірна Фінляндії стане відчайдушно опиратися, в цьому немає сумніву. А ми повинні зіграти так само, як і з Францією, тільки тактику поміняти – Україні доведеться атакувати", – поділився Сабо в інтерв'ю Footboom.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

Україна – Фінляндія: анонс матчу відбору до ЧС-2022