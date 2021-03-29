Нагадаємо, Україна відкрила рахунок під завісу гри, але не зуміла втримати перемогу. Віталій Миколенко помилився і сфолив у власному штрафному, а Пуккі реалізував пенальті. 1:1 – в активі "синьо-жовтих" лише два очки після двох турів.

"В першу чергу, сподіваюся, що травма гравця збірної Фінляндії виявиться несерйозною. Бажаю, щоб він відновився. Здоров'я – це головне. Сподіваюся, наші лікарі зроблять все, щоб у нього все було добре. Це неприємний момент. Травми бувають у всіх, у мене теж вони були. Треба підтримати цього гравця.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів

Думаю, в цілому ми провели хороший матч. Єдине, що я дуже незадоволений останніми 5-ма хвилинами. Це навіть не стосується помилки Миколенка, це була серія помилок. Ми втратили перемогу, адже не дограли 5 хвилин так, як мали б. В в цілому гра була хороша, ми виконали установку на 85 хвилин. Гравці, які вийшли, суттєво додали. Забили гарний гол, все йшло за нашим планом.

У фінів не було виходу. Вони били вперед і намагалися там зачепитися за м'яч. Ми ж натомість помилилися. Так, вони розраховували на стандарти і мали кілька моментів на останніх 5-7 хвилинах. Вважаю, що ми не дограли кінцівку матчу, але це пов'язано саме з нашою грою, а не з їхньою. Це послужить нам хорошим уроком, адже ми трохи розгубилися. Втома, неправильні позиції, десь розгубилися, серія помилок, докричатися було неможливо. Думаю, наступного разу це не повториться.

Чи був склад з 5-ма захисниками помилкою? Ми зіграли чудовий матч, хлопці. Ми володіли ініціативою, майже нічого не дали їм зробити, хоча Фінляндія класно грає на контратаках. Україна тримала м'яч і мала моменти. Десь, може, у нас теж почали закінчуватися сили. Випустили свіжих гравців, які чудово увійшли в гру. Ми можемо грати і за цією схемою, і за 4-3-3, як раніше. Ця система добре працює навіть на атаку, даний матч це показав.

Мої емоції під час гри? Не думаю, що я звертатиму увагу на це, гравці це чудово знають. Якщо йшли якісь підказки, то вони були більше емоційними. Виділяти якихось гравців я не буду. Ми готуємлся до кожного матчу з наявними гравцям і вибираємо найкращих на цей момент виконавців. Футболісти, які зараз у команді, – це найкращі футболісти на сьогодні в Україні.

ВІдсутність Довбика? У нас є два форварди. Один грав, інший вийшов на заміну і забив гол. У мене немає можливості заявляти 30 гравців. Мораєс довго чекав цього гола. Хотілося б, щоб він став переможним. Він вийшов і посилив гру. Було важко і непросто. Я вітаю його з цим м'ячем", – підсумував Шевченко.

Наступний матч у кваліфікації на Мундіаль-2022 збірна України проведе у середу, 31 березня. Поєдинок Україна – Казахстан стартує о 21:45 на НСК Олімпійський.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші