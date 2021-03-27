"Ми вже встигли проаналізувати наш матч проти Боснії і Герцеговини й повністю зосереджені на підготовці до поєдинку проти України.

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Упевнений, що на нас очікує важка зустріч, адже ми добре розуміємо, наскільки сильно зараз діє українська збірна. Утім, я не втрачаю надії, що завтра моя команда продемонструє свій найкращий футбол і здобуде сприятливий для нас результат", – цитує Канерву офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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