"Доброго вечора. Перш за все, дуже приємно знову зіграти у Києві. Нам бракуватиме повних трибун НСК Олімпійський, але хочу подякувати фанатам. Нам важлива ваша підтримка", – Шевченко знову почав прес-конференцію українською мовою, як і перед поєдинком проти Франції.

"Перенесення матчів збірної зі Львова? Наскільки знаю, таке рішення було прийняте через ситуацію з коронавірусом.

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Що стосується стартового складу на гру з Фінляндією, то ми проведемо сьогоднішнє тренування і тоді побачимо, в якому стані будуть хлопці. У нас достатньо широка лава запасних. Сьогодні ввечері визначимося з групою гравців, які потраплять до заявки. Наразі Артем Довбик, який не літав у Францію, готується до гри, а остаточне рішення ми приймемо пізніше.

Ми викликали велику кількість гравців – зокрема, більше воротарів через ситуацію з COVIDом. Для тренера це нелегко – залишати гравців поза заявкою, тому я прийматиму складне рішення. Я задоволений грою команди проти Франції, і наш воротар теж зіграв дуже добре. Ввечері приймемо рішення.

Однозначно, у нас є поставлене завдання. Для будь-яких експериментів зараз немає можливостей і часу, для цього існують товариські матчі. Зараз будемо обирати тих, хто перебуває у кращій формі – як фізичній. так і психологічній.

Збірна Фінляндії, безумовно, заслуговує великої уваги і поваги. Ця команда демонструє результат протягом останніх років. Вони пройшли кваліфікацію і вийшли на Євро, це дуже хороша команда. Але ми знаємо їхні сильні сторони, маємо план на гру і поважаємо суперника. Гра буде непроста, але зі свого досвіду я знаю, що завтра буде багато боротьби і єдиноборств. Хто виграє більше єдиноборств – буде ближчим до успіху", – сказав Андрій Шевченко.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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