"Приємно, що ми заробили очко на виїзді з Францією, але, як вже сказав Олександр Зінченко, якщо ми не виграємо у Фінляндії та Казахстану, та нічия буде не важливою. Усі ми налаштовуємося дуже серйозно на гру з фінами.

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Протидія Пуккі? Як грати проти цього форварда – нам пояснить тренерський штаб. Ми проводимо достатньо теоретичних занять, кожен футболіст збірної знає свою справу. Ми все розберемо та підійдемо до гри з Фінляндією в максимальних кондиціях", – наводить слова Матвієнка офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а фіни розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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