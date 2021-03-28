"Фінляндія? Ми з ними грали вже у відборі (до ЧС-2018 – прим. "Футбол 24"). Думаю, це буде інша команда. Думаю, і наша команда змінилася за цей час. Як я сказав, це буде зовсім інша гра. Суперник буде агресивнішим у відборі, більш жорстким.

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Можливо, вони на другому поверсі будуть навіть сильнішими, тому що скандинави завжди дуже добре грають на другому поверсі. Буде інша гра, до якої потрібно бути готовими. Але в плані техніки ми повинні їх переграти. Ми повинні поменше втрачати м'яч у простих ситуаціях.

Французи – найсильніші у групі в плані техніки. Але з такими командами, як Фінляндія, буде важко в боротьбі, але контроль м'яча, швидке переміщення, прийом, правильне прийняття рішень будуть дуже важливими", – поділився Маліновський у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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