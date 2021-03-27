Нападник збірної Фінляндії Йоель Пох'янпало поділився очікуваннями від матчу 2-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти України.

"Ми збираємося перемогти. Потрібно оборонятися дуже добре і уважно, а не блазнювати. Україна – дуже сильна команда в плані техніки, вони грають агресивно, атакують і багато контролюють м'яч.

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Коли українці втрачають м'яч, не всі повертаються дисципліновано. Нам точно треба на це звернути увагу. Стандарти теж важливі", – наводить слова Пох'янпало офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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