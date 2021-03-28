Стало відомо, у яких кольорах збірні України та Фінляндії протистоятимуть одне одному в рамках 2-го туру кваліфікації до ЧС-2022.

Збірна України вийде на НСК Олімпійський у традиційних жовтих кольорах, а воротар гратиме у зеленому комплекті, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Фінляндія: Шевченко визначився із заявкою на матч – Лунін та ще 4 гравці не допоможуть команді

Фінляндія зіграє у не менш звичному для себе білому комплекті з темно-синім хрестом спереду, а їхній воротар зіграє у червоному екіпіруванні.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

Україна – Фінляндія: анонс матчу відбору до ЧС-2022