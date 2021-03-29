Збірна України дізналась неочікувані оцінки виступу своїх гравців у матчі відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії.

Попри свою помилку, Миколенко далеко не найгірший у команді Шевченка. Як повідомляє телеграм-канал "Рейс Киев - Амстердам", гірше за всіх виступив Роман Яремчук, який набрав 210 балів за версією Instat.

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Миколенко ж набрав 242 очки та окрім Яремчука обігнав Соболя (239) та Коваленка (223). Найкращим став Маліновський із 318 заліковими балами, а друге та третє місця дістались Макаренку та Забарному – 293 та 290 балів відповідно.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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