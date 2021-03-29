Голкіпер збірної України Георгій Бущан дав відвертий коментар після матчу проти Фінляндії (1:1) у відборі на Мундіаль 2022 року.

"Незадоволені результатом і кінцівкою. Загалом контролювали гру і мали кілька моментів. На жаль, не вдалось їх реалізувати. Проаналізуємо цю гру і будемо готуватись до наступної.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів

Чи очікували важкого матчу? Вони добре обороняються, ми дивились їхні матчі. Вони – добротна команда, яка бореться до останнього моменту. Нам наприкінці не вистачило концентрації. Пенальті? Шевченко підбадьорив мене перед цим, щоб я виручив команду, але мені трішки не вистачило, щоб врятувати.

Миколенко? Підтримали його. Скоріш за все, треба було підказати, щоб він вибивав мяч, а я сказав, що він мені віддавав. Мабуть, цим я його заплутав. Хочу перепросити, за те що грали вдесятьох і пропустили", – зізнався Бущан в ефірі програми Великий Футбол.

Зауважимо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією і після двох турів розташувалась на 3 сходинці групи D. Першою йде Франція, а фіни – другі.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші