Україна – Естонія: усі квитки на матч продано

На товариський матч "синьо-жовтих" проти естонців не залишилось жодної перепустки.

Сьогодні, 14 листопада, у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена о 19:00 відбудеться товариська гра між збірними України та Естонії. Поєдинок викликав шалений ажіотаж у вболівальників, враховуючи той факт, що національна команда вперше проводитиме свій поєдинок у цьому місті.

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За офіційними даними, усі 11 756 квитків на матч Україна – Естонія продані, тож на стадіоні буде повний аншлаг, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Команда, прогулявшись містом, вже встигла побувати на стадіоні: футболісти протестували якість газону та провели невеличку розминку під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

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