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Україна – Естонія: Соболь пояснив, чого не вистачило "синьо-жовтим" для впевненішої перемоги

08:25 1402 Читать на русском
Україна – Естонія: Соболь пояснив, чого не вистачило "синьо-жовтим" для впевненішої перемоги
Едуард Соболь / Фото УАФ

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь поділився думками щодо спарингу проти Естонії (1:0).

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Грати в рідному місті? Завжди з цим пов'язані хороші спогади. Була сім'я на стадіоні, тут для мене все починалося в футбольному плані.

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Що стосується матчу, то було достатньо моментів, але десь не вистачало останнього пасу. Добре, що забили в результаті, але шкода, що не забили швидкий гол. Було б легше", – сказав Соболь в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, 17 листопада підопічні Андрія Шевечнка зустрінуться зі збірною Сербії в рамках останнього матчу кваліфікації до Євро-2020. Національна команда України вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Товариські матчі Едуард Соболь Едуард Соболь
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