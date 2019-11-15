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Україна – Естонія: Швед відзначив важливість перемоги у спарингу

13:24 82 Читать на русском
Україна – Естонія: Швед відзначив важливість перемоги у спарингу
Мар'ян Швед / Фото УАФ

Вінгер Селтіка та збірної України Мар'ян Швед задоволений своїм ігровим часом у товариському матчі проти Естонії (1:0).

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Всі раді, що перемогли, хоч це був товариський матч, ми завжди граємо тільки на перемогу.

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Тренерський штаб сказав нам, щоб ми не дивилися на статус матчу та викладалися на сто відсотків, що це шанс для кожного, хто зазвичай не грає. Дуже радий, що перемогли. А те, як зіграли, будемо розбирати", – цитує Шведа footballua.tv.

Нагадаємо, 17 листопада підопічні Андрія Шевечнка зустрінуться зі збірною Сербії в рамках останнього матчу кваліфікації до Євро-2020. Національна команда України вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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