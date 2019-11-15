Україна – Естонія: Шевчук вказав на головну проблему команди Шевченка у спарингу

Екс-захисник Шахтаря та збірної України, а нині футбольний телеексперт В'ячеслав Шевчук, поділився емоціями від спарингу проти Естонії (1:0).

"Ми побачили, що багато футболістів з'явилися в складі, яких останнім часом не задіювали. Щось вдалося реалізувати на футбольному полі, деякі моменти – ні.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Збірна України відчувала складності на завершальній стадії. Не могли розкрити масовану оборону естонців. Хотів би зробити комплімент супернику, який досить компактно оборонявся", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України 17 листопада зустрінеться із Сербією в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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