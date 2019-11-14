toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч

12:16 6142 Читать на русском
Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч
Збірна України / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на товариський матч проти Естонії.

 

Із футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапив лише захисник Шахтаря Сергій Кривцов, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Кривцов: Не обговорюємо з динамівцями подій у Класичному

Воротарі: 1. Юрій Паньків. 12. Андрій Пятов. 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь. 3. Ігор Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Віталій Миколенко. 19. Сергій Болбат. 21. Олександр Караваєв. 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 4. Володимир Шепелєв. 5. Сергій Сидорчук. 7. Андрій Ярмоленко. 8. Мар’ян Швед. 10. Євген Коноплянка. 13. Дмитро Іванісеня. 14. Віталій Буяльський. 15. Віктор Циганков. 17. Євген Шахов. 18. Роман Безус. 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі на Славутич-Арені прийматиме у товариському матчі Естонію. Початок гри о 19:00.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу

blog_ava
Реабілітація Зінченка затягується – відома дата повернення українця до тренувань
08:48
2100
Теги
Збірна України Україна - Естонія Естонія Естонія Україна Україна Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Сергій Кривцов Сергій Кривцов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
2
хв
Україна
19:00
Естонія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук