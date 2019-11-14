Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчі

Спаринг проти збірної Естонії став особливим відразу для шістьох гравців національної команди України. Зокрема, після тривалої паузи футболку збірної одягнув півзахисник Євген Шахов.

Для хавбека Лечче цей поєдинок є першим із 2017 року. Про це відомий журналіст Артур Валерко написав у своєму твіттері.

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Окрім цього, матч із естонцями ювілейний відразу для п'ятьох виконавців. Так, воротар Андрій Лунін і універсал Сергій Болбат уп'яте вийшли в складі збірної, оборонець Микола Матвієнко та півзахисник Віктор Коваленко проводять свій 25-й матч, а досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко – 85-й.

Нагадаємо, що матч зі збірною Естонії є елементом підготовки до фінального матчу кваліфікації до Євро-2020 проти команди Сербії.

Проводять матч №5: Лунін, Болбат,

№25 Матвієнко та Коваленко

№85 Ярмоленко

Вперше з 2017 року зіграє за збірну Шахов pic.twitter.com/KIskTORqao — Artur Valerko (@ArchieValerko) November 14, 2019

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