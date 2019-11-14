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Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчі

19:23 599 Читать на русском
Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчі
Євген Шахов / фото О. Осипова

Спаринг проти збірної Естонії став особливим відразу для шістьох гравців національної команди України. Зокрема, після тривалої паузи футболку збірної одягнув півзахисник Євген Шахов.

 

Для хавбека Лечче цей поєдинок є першим із 2017 року. Про це відомий журналіст Артур Валерко написав у своєму твіттері.

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

Окрім цього, матч із естонцями ювілейний відразу для п'ятьох виконавців. Так, воротар Андрій Лунін і універсал Сергій Болбат уп'яте вийшли в складі збірної, оборонець Микола Матвієнко та півзахисник Віктор Коваленко проводять свій 25-й матч, а досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко – 85-й.

Нагадаємо, що матч зі збірною Естонії є елементом підготовки до фінального матчу кваліфікації до Євро-2020 проти команди Сербії.

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Головне Збірна України Микола Матвієнко Микола Матвієнко Андрій Лунін Андрій Лунін Україна - Естонія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Шахов Євген Шахов Сергій Болбат Сергій Болбат Віктор Коваленко Віктор Коваленко Україна Україна
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