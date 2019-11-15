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Україна – Естонія: Пластун оцінив ротацію Шевченка у спарингу

10:13 411 Читать на русском
Україна – Естонія: Пластун оцінив ротацію Шевченка у спарингу
Ігор Пластун / Фото УАФ

Захисник збірної України та бельгійського Гента Ігор Пластун залишився задоволеним грою своєї команди у матчі проти Естонії (1:0).

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Для нашої психології перед Сербією це позитивно, що перемогли. Добре, що в захисті на нуль відстояли. Це завжди важливо для захисників, лінії оборони. Важкий матч для нас.

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Не забили швидкий м'яч, Естонія весь матч сиділа позаду, розраховували на довгі передачі, довгі аути, кутові. У них була своя стратегія, яка спрацювала, але нам пощастило, що забили такий гол зі штрафного. Можливо, десь і нам краще треба було зіграти, кожна атака могла закінчитися голом. Заслужили перемогу.

Була велика ротація. Багато хто з нас грали один з одним, можливо, в перший раз. Це завжди складно. Можемо говорити про що завгодно, про ту ж кваліфікацію гравців збірної України, яка, безсумнівно, є вищою, ніж у Естонії. Але чогось нам не вистачало. Слава богу, що виграли", – цитує гравця ua.tribuna.

Нагадаємо, збірна України 17 листопада зустрінеться із Сербією в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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