Україна – Естонія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався із пресою після товариського матчу проти команди Естонії (1:0) у Запоріжжі.

"Спершу хочу подякувати вболівальникам, Сьогодні був повний стадіон, навіть незважаючи на холодну погоду. Я навіть не очікував, що трибуни можуть заповнитися за п’ять хвилин, як це відбулося безпосередньо перед початком гри.

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Хочу пояснити, чому ми проводили заняття перед грою в Києві. Зараз у футболістів багато перельотів, ми хотіли зайвий день провести спокійно. Перепрошую у вболівальників, наступного разу, якщо приїдемо до Запоріжжя, обов’язково проведемо тут тренування.

Так, естонці були заряджені. Ця команда добре закривається в обороні, перекриває зони. Нам важливо було забити перший гол. Ми створили достатньо моментів, контролювали м’яч, але нам це довго не вдавалося.

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Сьогодні важливо було дати можливість вийти на поле тим, хто менше грав у попередніх матчах. Я дуже задоволений нашими діями в першому таймі, структура гри зберігалася. За рахунок володіння, переведення м’яча з флангу на фланг ми створювали моменти, але не вистачало реалізації. У другому таймі пішли заміни, гравці почали поспішати, виникала нервозність. Ми мали в кінцівці діяти інакше. Проте ми все-таки забили. Наша перемога є заслуженою.

Із газоном на Славутич-Арені все гаразд. Він трохи жорсткий, але це не дивно. Зараз насичений період, багато матчів, тому претензій до поля немає. Що стосується майбутніх поєдинків – це залежатиме від рішень керівництва національної асоціації. Загалом практика проведення матчів у регіонах, вважаю, є вірною. Дуже важливо, щоб нас бачили в різних містах країни.

У мене не було якихось підстав для хвилювання, але було цікаво побачити, як хлопці, які раніше менше грали, зможуть адаптуватися до нашої структури гри. Це для мене було важливіше. Тому, коли я побачив у першому і, трохи меншою мірою, у другому таймі розуміння ними того, що ми робимо та як збираємося долати щільний захист, це мене порадувало.

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Футболістам, які сьогодні отримали шанс, треба конкурувати з нашими провідними виконавцями. Ми маємо знати, на кого можемо розраховувати. Для мене було важливо побачити, що хлопці розуміють наші вимоги. Сьогодні були відсутні Маліновський, Зінченко, Степаненко, Марлос – провідні футболісти, які відіграють важливу роль. У неділю ми будемо грати з іншим, більш серйозним суперником, тому ця інформація була корисною.

Кривцов готується до поєдинку проти сербів, ми дали йому відпочити. Ми серйозно налаштовуємося на матч у Белграді та хочемо показати в ньому гідну гру", – цитує керманича "синьо-жовтих" офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що збірна України мінімально здолала естонців у спарингу. Єдиний м'яч на 90+2-й хвилині забив Роман Безус.