Україна – Естонія: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування – новини щодо травмованих

Італія — 20:01 2734
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"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів
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Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в НімеччиніЗбірна України — 19:14 1718
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і ЯрмоленкаОвертайм — 17:00 5802
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Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 16:30 7221
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Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаТовариські матчі — 16:00 1728