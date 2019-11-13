Україна – Естонія: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування – новини щодо травмованих

Сьогодні гравці національної команди провели тренування на НСК Олімпійський.

Як раніше повідомляв наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, на тренуванні були відсутні Руслан Маліновський, який з дружиною очікує на народження доньки, а також Євген Коноплянка. Хавбек Шахтаря залишився в готелі через високу температуру та біль у горлі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Естонія: прогноз на товариський матч

З хороших новин – разом з усіма займався Віталій Миколенко, який мав проблеми зі стегном.

Сьогодні збірна України вирушить у Запоріжжя, де вже завтра проведе товариську зустріч з Естонією. Початок матчу о 19:00.

Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка