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Україна – Естонія: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування – новини щодо травмованих

20:42 695 Читать на русском
Україна – Естонія: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування – новини щодо травмованих
Тренування національної команди / Фото УАФ

Сьогодні гравці національної команди провели тренування на НСК Олімпійський.

 

Як раніше повідомляв наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, на тренуванні були відсутні Руслан Маліновський, який з дружиною очікує на народження доньки, а також Євген Коноплянка. Хавбек Шахтаря залишився в готелі через високу температуру та біль у горлі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Естонія: прогноз на товариський матч

З хороших новин – разом з усіма займався Віталій Миколенко, який мав проблеми зі стегном.

Сьогодні збірна України вирушить у Запоріжжя, де вже завтра проведе товариську зустріч з Естонією. Початок матчу о 19:00.

Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

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Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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