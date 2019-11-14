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Україна – Естонія: команди визначились із формою на гру

11:34 235 Читать на русском
Україна – Естонія: команди визначились із формою на гру
Збірна України під час тренування / УАФ

Стало відомо, у яких кольорах збірні України та Естонії вийдуть на товариський матч у Запоріжжі.

 

Представники збірних України та Естонії визначились із кольорами на сьогоднішній товариський матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Підопічні Шевченка зіграють у синій формі, в той час як суперник вийде на матч у білих кольорах. Голкіпер збірної України одягне комплект червоного кольору, тоді як воротар естонців зіграє в зеленій екіпіровці.

Вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі на Славутич-Арені прийматиме у товариському матчі Естонію. Початок гри о 19:00.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу

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