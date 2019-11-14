toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Естонія: команда Шевченка здійснила традиційну передматчеву прогулянку

14:06 719 Читать на русском
Україна – Естонія: команда Шевченка здійснила традиційну передматчеву прогулянку
Збірна України під час прогулянки на Славутич-Арені / УАФ

Тренерський штаб національної команди і гравці збірної здійснили прогулянку Запоріжжям, а згодом провели невеличку розминку на стадіоні.

 

Доволі незвичною видалась традиційна передматчева прогулянка збірної України у Запоріжжі – прогулявшись містом, команда завітала на Славутич-Арену, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч

Футболісти протестували якість газону та залишилися задоволені його станом. Опісля, під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового, гравці національної збірної провели невеличку розминку.

Україна – Естонія: команди визначились із формою на гру

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, команда Андрія Шевченка зустрінеться у товариському матчі зі збірною Естонії. Початок гри о 19:00.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу

blog_ava
Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020
09:00
8668
Теги
Естонія Естонія Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Славутич-Арена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Україна
19:00
Естонія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук