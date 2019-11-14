Україна – Естонія: команда Шевченка здійснила традиційну передматчеву прогулянку

Тренерський штаб національної команди і гравці збірної здійснили прогулянку Запоріжжям, а згодом провели невеличку розминку на стадіоні.
Доволі незвичною видалась традиційна передматчева прогулянка збірної України у Запоріжжі – прогулявшись містом, команда завітала на Славутич-Арену, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Футболісти протестували якість газону та залишилися задоволені його станом. Опісля, під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового, гравці національної збірної провели невеличку розминку.
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Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, команда Андрія Шевченка зустрінеться у товариському матчі зі збірною Естонії. Початок гри о 19:00.
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