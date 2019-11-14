Україна – Естонія: Кандауров дав прогноз на товариський матч українців

Колишній гравець Металіста, Бенфіки та збірної України, а нині керівник академії португальської команди у Харкові Сергій Кандауров вважає, що команда Андрія Шевченка без проблем здолає суперника з розгромним рахунком.

"Зважаючи, що матч носитиме товариський характер, Шевченко довірить місце на полі новим обличчям. Маліновському дали декілька днів вихідних через народження дитини, не буде бразильців Марлоса та Мораєса, Зінченка, Коноплянки, Миколенка. Водночас перший виклик у збірну отримав півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня. Це прекрасний шанс молодим хлопцям проявити себе. Андрій Миколайович з радістю дасть усім шанс. Ми вже звикли, що в цьому циклі він довіряє своїм підопічним. Це хороша нагода для тих гравців, які виступають у чемпіонаті України.

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Вважаю, що в тренувальному процесі 100% буде підготовка до матчу з сербами. Основних виконавців побережуть до відповідального поєдинку. Нам необхідно не програти в Сербії, щоб бути сіяними під час жеребкування чемпіонату Європи. Збірна України цьогоріч вже показала досить високий рівень футболу, нижче якого не можна опускатися, на мій погляд. Отож, приціл буде на зустріч із Сербією.

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Наші молоді хлопці мають отримати чудовий шанс, який потрібно реалізувати проти достатньо несильної Естонії. Якби грали проти Франції чи Іспанії, погодьтеся, було б складніше проявити себе. А зараз сприятлива ситуація для нашої команди. Федерація дуже вдало підібрала суперника.

Загалом добре, що збірна виступає в різних містах України. Якнайбільше людей має отримати змогу побачити національну команду на власні очі та підтримати її.

Розраховую на перемогу нашої збірної. Тим паче вперше грають у Запоріжжі. Молоді футболісти захочуть заявити про себе. Зроблю прогноз, що Україна виграє в Естонії з рахунком 3:0", – цитує Кандаурова "Рейтинг Букмекерів".

Нагадаємо, вже сьогодні, 14 листопада, збірна України у Запоріжжі проведе товариську гру проти національної команди Естонії. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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