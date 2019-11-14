Україна – Естонія: Гайтана виконає національний гімн

Колишня учасниця пісенного конкурсу "Євробачення" Гайтана Есамі спробує надати позитивний імпульс гравцям і вболівальникам збірної України перед товариським матчем проти команди Естонії.

Українська співачка конголезького походження виконає гімн України. Про це президент УАФ Андрій Павелко написав у своєму Facebook.

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"Традиційно перед матчем звучать гімни обох країн. Кожного разу Українська асоціація футболу намагається приємно здивувати шанувальників футболу та нашу збірну в цей момент. На матчі в Харкові з Литвою на моє особисте запрошення відгукнувся Михайло Фома (DZIDZIO), у грі з Португалією гімн виконував Національний заслужений академічний народний хор України, а сьогодні переповнена Славутич-Арена заспіває гімн разом з українською співачкою Гайтаною. Артисткою, яку люблять по всій Україні, яка захищала честь нашої країни на Євробаченні і яка долучилася до ініціативи УЄФА #NoToRacism. Адже ця проблема зараз гостро стоїть як у світовому, так і у вітчизняному футболі", – відзначив функціонер.

До слова, Гайтана не вперше долучиться до свята футболу. У 2011 році вона випустила кліп "Шахтер – чемпион", а також регулярно бере участь у концертах на честь перемог "гірників".

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