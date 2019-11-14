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Україна – Естонія: Бєсєдін пояснив складність поєдинку проти балтійців

14 листопада 23:30 267 Читать на русском
Україна – Естонія: Бєсєдін пояснив складність поєдинку проти балтійців
Артем Бєсєдін / ФК Динамо

Форвард збірної України Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над командою Естонії (1:0) у товариському матчі.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Повертатися до збірної завжди добре. Завжди приємно, був дуже радий, велике спасибі за довіру, час. Хочу привітати всіх тих, хто сьогодні прийшов, дивився нас, із перемогою. Ми намагалися не підвести.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Були в першому таймі моменти. Якщо б забили в дебюті, коли я бив головою, воротар добре врятував, потім Ярмоленко прострілював, зовсім трохи не вистачило замкнути. Це футбол, добре, що забили наприкінці та перемогли.

Естонія – це хороша команда. Просто в першому таймі була одна гра. У другому вони "сіли" всією командою, важко, коли 10 осіб стоїть у штрафному. Дуже важко. Добре, що забили зі штрафного та перемогли.

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Підтримка в Запоріжжі дуже добра. Спасибі велике, прийшов повний стадіон. Підримка, як завжди, на високому рівні, величезне дякую уболівальникам. Нам дуже приємно грати за повних трибун", – цитує Бєсєдіна Трибуна з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, що збірна України мінімально здолала естонців у спарингу. Єдиний м'яч на 90+2-й хвилині забив Роман Безус.

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Україна Україна Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Збірна України Україна - Естонія
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