Сьогодні, 9 вересня, юнацька збірна України U-18 проведе завершальний матч на міжнародному турнірі у Швеції. Стартовий склад та посилання на онлайн-трансляцію можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Команда, складена з футболістів 2008 року народження та молодших, зустрінеться з однолітками з Данії. Початок поєдинку запланований на 18:30 за київським часом, а трансляція доступна на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Голи гравців Наполі та Хайдука у відеоогляді матчу Швеція U-18 – Україна U-18 – 0:2

Українці демонструють бездоганну гру: у першому турі вони розгромили Норвегію з рахунком 6:1, а у другому здолали господарів турніру – Швецію 2:0. Данці також мають дві перемоги, тож саме сьогоднішнє протистояння визначить переможця престижного змагання.

Стартовий склад збірної України: Ткаченко, Залипка, Костюк (к.), Толстоліс, Мельник, Кутʼя, Джурабаєв, Балакай, Зубрій, Зудін, Меньшиков.

Запасні: Баглай, Хадасевич, Калюжний, Іваськів, Огородник, Мурадян, Середа, Захарків, Корж, Король.

Україна впевнено здолала Швецію і очолює турнір збірних U-18 – у "синьо-жовтих" різниця голів 8:1