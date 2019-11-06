Україна – Данія: Ротань запросив уболівальників на матч молодіжних збірних у Львові

15 листопада о 18:30 на "Арені Львів" відбудеться матч молодіжних збірних команд з футболу України та Данії (U-21).

Вхід на матч вільний. Отримати безкоштовні квитки можна, авторизувавшись на ресурсі TicketsBox.

А також – в робочі дні по 15 листопада у приміщенні Львівської Федерації футболу за адресою площа Стефана Яворського, 1 у проміжок часу з 10:00 до 18:00 та у день матчу в касах стадіону "Арена Львів".

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу (U21) та гравці чекають на тебе на трибунах Арени Львів. #УСІНАСТАДІОН

Відеозапрошення Руслана Ротаня

Відеозапрошення Георгія Цитаїшвілі