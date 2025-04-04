Україна зіграє проти Чехії в 3-му турі групового етапу дивізіону В жіночої Ліги націй-2025. Стартові склади команд та посилання на трансляцію матчу – в цій новині "Футбол 24".

Матч Україна – Чехія розпочнеться о 19:00 у польському місті Польковиці на Міському стадіоні. Безкоштовна онлайн-трансляція буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

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Після двох турів Україна та Чехія з 6 очками ділять першу сходинку групи В4 жіночої Ліги націй, здолавши Албанію і Хорватію. Попереду спарка лідерів – сьогодні перша зустріч, а 8 квітня команди зійдуться ще раз на полі чешок.

Стартовий склад України: Самсон – Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанська – Андрухів, Петрик, Семків, Овдійчук – Калініна, Козлова

Стартовий склад Чехії: Вотікова – Бартоньова, Бендова, Зоннтагова, Печкова – Дубцова, Цагінова, Світкова – Крейчіржикова, Страшкова, Хирова.