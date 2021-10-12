Михайло Хома, більш відомий під псевдонімом Дзідзьо, співатиме гімн України перед поєдинком проти Боснії та Герцеговини.

Україна – Боснія і Герцеговина: команди визначилися з формою на матч кваліфікації ЧС-2022

37-річному виконавцю вже не вперше довіряють таку важливу місію. Нагадаємо, двобій Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Матч запланований на 12 жовтня, початок о 21:45.

Для гарантування собі другої сходинки у групі D "синьо-жовті" повинні здобути як мінімум 4 очки за два майбутніх матчі з боснійцями.

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс матчу відбору до ЧС-2022