Україна – Боснія та Герцеговина: Дзідзьо виконає гімн перед матчем у Львові
18:47 - Читать на русском
УАФ довірила виконання українського славня Михайлу Хомі.
Михайло Хома, більш відомий під псевдонімом Дзідзьо, співатиме гімн України перед поєдинком проти Боснії та Герцеговини.
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37-річному виконавцю вже не вперше довіряють таку важливу місію. Нагадаємо, двобій Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Матч запланований на 12 жовтня, початок о 21:45.
Для гарантування собі другої сходинки у групі D "синьо-жовті" повинні здобути як мінімум 4 очки за два майбутніх матчі з боснійцями.
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