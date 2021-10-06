Не кожен охочий матиме можливість потрапити на поєдинок відбору ЧС-2022 на Арені Львів – у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією було введено низку обмежень.

На позачерговому засіданні Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо допуску уболівальників на стадіон, повідомляє офіційна сторінка ЛОДА.

Збірна України провела чергове тренування та зустрілася із дітьми, яким футболісти допомагають з лікуванням

Відвідати відбірковий матч чемпіонату світу 2022 року зможуть лише ті уболівальники, які матимуть паспорт вакцинації від COVID-19, негативний ПЛР-тест (не більше ніж за 72 години до початку заходу), або ж експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 72 години до початку заходу).

Під час зустрічі львівська арена зможе бути заповнена на 2/3 від загальної місткості. Потрапити на стадіон можна буде лише після пред'явлення документів і температурного скринінгу.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 12 жовтня о 21:45.

Петраков оцінив перетворення Фінляндії, розповів про "вину" Зінченка та подякував за тиск