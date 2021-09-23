Арена Львів готується прийняти поєдинок кваліфікації на Мундіаль-2022, в якому Україна протистоятиме Боснії і Герцеговині.

Україна – Боснія і Герцеговина: квитки на матч 12 10 2021 у продажу / УАФ

Онлайн-продаж квитків на матч відбору до чемпіонату світу вже розпочався. Вартість перепусток складає від 250 до тисячі гривень, а в одні руки можна придбати не більше 4-х квитків, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Для купівлі квитків необхідно ввести свої особисті дані – зокрема, ПІБ, серію і номер паспорта, номер телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки. Після оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо). Зазначається, що квитки обміну та поверненню не підлягають.

У зв'язку із пандемією COVID-19 усі особи, залучені до матчу, мають дотримуватися санітарних норм та правил. Вхід на стадіон буде дозволений за умови пред'явлення документів, що засвідчують особу.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина буде зіграний 12 жовтня. Початок – о 21:45. Після 5-ти зіграних матчів у "синьо-жовтих" 5 очок. Балканці набрали 3 пункти, але мають гру в запасі.

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