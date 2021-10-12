Колишній керманич збірної України Йожеф Сабо поділився міркуваннями про поєдинок 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі проти збірної Боснії і Герцеговини.

"Боснія і Герцеговина – непроста команда. У них всі футболісти основного складу грають за кордоном. При цьому вони виступають в непоганих клубах, в Італії, Іспанії, Англії. Тож нашій збірній буде важко.

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У Боснії є дуже хороший нападник – Джеко. На нього потрібно звернути увагу. Це єдиний футболіст, який може і забити, і щось створити. Здорово, що ігрова дисципліна нашої команди на дуже хорошому рівні. Вся команда захищається, той же Ярмоленко ходить назад.

Найголовніше, щоб у нас вийшла гра в атаці. Боснія буде намагатися зловити нас на помилці. Треба бути дуже уважними при стандартах, тому що Джеко добре грає головою. Думаю, наші хлопці все це розуміють", – резюмував легендарний коуч у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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