Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився враженнями від атмосфери напередодні матчу 8-го туру кваліфікації до Мундіалю в Катарі проти команди Боснії і Герцеговини та розповів про вибір стартового складу.

"Ми тільки приїхали, потрібно було до банкомату йти, і всі люди йдуть, упізнають, руками махають, бажають всі перемоги. Так добре, відчувається, що все місто живе футболом.

Україна – Боснія і Герцеговина: команди визначилися з формою на матч кваліфікації ЧС-2022

Не можу сказати про Соболя. Соболь, Корнієнко, Коля Матвієнко, Сидорчук теж, у Тимчика були проблеми цілий день – нежить, голова боліла. Побачимо, зараз не можу нічого сказати", – розповів фахівець у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс матчу відбору до ЧС-2022