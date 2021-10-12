Олександр Петраков визначився з переліком 23-х футболістів, які можуть вийти на поле Арени Львів у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

До гри проти балканської збірної готувалися всі 24 гравці, які перебували в розпорядженні тренерського штабу "синьо-жовтих". Відповідно, належало обрати одного зайвого. Як в поєдинку з Фінляндією, ним став Олександр Піхальонок, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс матчу відбору до ЧС-2022

Україна – Боснія і Герцеговина: заявка "синьо-жовтих" на матч відбору ЧС-2022:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина стартує в 21:45 на Арені Львів. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу. "Синьо-жовті" після 7-ми турів йдуть другими в групі D, набравши 8 очок. Балканці відстають на 2 бали, але мають гру в запасі.

Ярмоленко і трансфер у найбагатший клуб світу – лідер збірної України став героєм в Англії, такого не чекав ніхто