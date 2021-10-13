Колишній керманич збірної України та низки вітчизняних команд Мирон Маркевич не робить трагедії з нічиєї збірної України в рамках 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

"І в часи попереднього тренера збірної України – Андрія Шевченка – нашим футболістам важко давався другий зі спарених поєдинків. Ось і вчора не виключено, що позначилася втома, коротка лава запасних, адже ті резервісти, які вийшли на заміну, гру не підсилили.

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Хоча більшу частину першого тайму підопічні Олександра Петракова провели вдало: забили, були ще моменти відзначитися. Однак після перерви гості скористалися тим, що господарі збавили оберти, вже високо не пресингували і взяли м'яч під свій контроль.

Нічийний рахунок потрібно визнати справедливим. Звичайно, прикро, що не вдалося максимально скористатися перевагою рідних стін, тим більше, що підтримка 12-го гравця – уболівальників, була найпотужніша.

Однак не треба панікувати, нічого страшного не сталося. Необхідно все проаналізувати і у всеозброєнні підійти до повторного поєдинку з боснійцями. Все й надалі в наших руках – потрібно перемагати", – розповів фахівець у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

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