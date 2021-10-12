Оборонець збірної України Сергій Кривцов коротко розповів про атмосферу в таборі національної команди перед важливим поєдинком 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

"Дуже добре потренувалися. Були теоретичні заняття – уважно вислухали тренерський штаб.

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Готуємося до битви. Сподіваємося на підтримку, у Львові вона завжди відмінна. Сподіваюся, матч з Боснією не буде винятком. Важливо, що всі здорові та готові, вибір буде за штабом", – заявив центрбек у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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