"Простих ігор, як таких, немає взагалі. У боснійців футболісти доволі високого рівня. Але ми, як і всі в Україні розуміємо, що це буде фактично вирішальна гра. Я вірю в максимальний результат для збірної України, тоді в останньому матчі у боснійців буде не та мотивація.

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У "синьо-жовтих" хороша статистика у Львові. В такому випадку Катар стане ближчим. І я дуже сподіваюся на те, що, якщо наша команда вийде у фінальний турнір, туди її повинен везти тренер, який закінчував відбірковий турнір.

Якби ви мене запитали років зо три тому, то я б сказав, що Джеко на коні. Зараз, на мій погляд, це вже не той форвард. Так, він має хороші якості – гра головою, правильний вибір позиції, але при всій повазі до нього, впевнений, що наші захисники впораються з цим нападником.

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Зараз для команди Олександра Петракова кожен матч як вирішальний. У тому, що ми виграємо у боснійців вдома і на виїзді, я не сумніваюся. Решта нехай вважають, як хочуть. Чи будуть нервувати тренери? Звісно. Якщо наставник підписався на таку роботу, то апріорі переживань більше, адже ти очолюєш головну команду країни.

У кожного тренера своє бачення гри. У Андрія Шевченка своє, а у Олександра Петракова відмінне від попередника. Але це не говорить про те, що це неправильно. Якщо є результат, то система вибудувана вірно.

Ось подивіться, Роберто Мартінес, маючи шикарний підбір виконавців у збірній Бельгії, нічого не може виграти. Він, напевне, хороша людина, і тренер хороший, але не класний. Виграючи 2:0 у Франції, за повної переваги, як можна було упустити гру. Тут однієї тренерської культури мало. Потрібно бути драконом, вміти змусити футболістів грати так, як потрібно наставнику. Дідьє Дешам в Лізі націй змінив дві гри за рахунок перерви між таймами, що і дозволило французам виграти цей турнір.

Я – тренер і можу вам тільки сказати, точніше, повторитися, що збірна України обіграє Боснію і Герцеговину і вдома, і в гостях. Якщо наставник думає по-іншому, то він точно втратить очки. Ми займемо друге місце в своїй групі слідом за французами", – розповів фахівець у коментарі Команда1.

До слова, в нинішньому сезоні Едін Джеко провів 9 матчів за Інтер у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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