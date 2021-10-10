Форвард боснійців Смаїл Превляк переконаний, що перемога над Казахстаном (2:0) повинна надихнути команду на вдале продовження проти України.

"З казахами ми домінували протягом 90 хвилин і контролювали гру. У нас було більше шансів, тому ми виграли заслужено.

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Я щасливий, що забив два голи, але, перш за все, радію, що ми виграли. Якщо ми повторимо цей виступ, то зможемо добре зіграти і проти України", – наводить слова Превляка TuttomercatoWEB.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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