"Потренувалися на НСК Олімпійський, поле хороше. Таке тренування більше для настрою, трохи тактики. Готуємося до гри в Одесі. Загалом, наша підготовка розрахована на головний матч – проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий уже й простий поєдинок. Потрібно налаштовуватися.

Збірна України прибула в Одесу на товариський матч з Болгарією

Усі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим. Через спаринг готуватимемося до Боснії і Герцеговини, моделюватимемо тактичну схему. Про Болгарію тренери поки що не розповідали. Ми тільки зібралися, хочеться поспілкуватися, пограти разом. Будемо розбирати болгар. Не щодня збірна грає в Одесі, тож фанати мають прийти та підтримати нас. Ми їм тільки подякуємо за це", – наводить слова Забарного офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, товариський поєдинок з болгарами відбудеться 11 листопада. Початок матчу о 19:30.

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