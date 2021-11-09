Став відомий склад бригади арбітрів, яка працюватиме на спарингу між Україною та Болгарією.

Турецька бригада арбітрів на чолі з Ардою Кардезлером працюватиме на поєдинку між Україною та Болгарією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Керем Ерзой і Чевдед Камуркоглу, а четвертим суддею призначений Віталій Романов. Додамо, що раніше шляхи українських команд з цією суддівською бригадою не перетинались.

Нагадаємо, збірна України вже 11 листопада зустрінеться з Болгарією в рамках товариської зустрічі. Початок матчу о 19:30.

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