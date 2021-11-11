"Ми дуже задоволені грою і кожним гравцем, які вийшли у основі чи з заміни. У мене немає до них претензій. Пропущений м'яч? Таке трапляється у футболі. Я поговорив з Тимчиком, підказав. Це називається досвід, який прийде до нього в майбутньому. Не знаю, що ще додати.



Думаю, що нам забракло технічної майстерності. На удачу я ніколи не нарікаю. Її потрібно заслужити. Значить, я її ще не заслужив. Можливо, заслужу в матчі з Боснією і Герцеговиною і буду щасливою людиною.

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Вибір воротаря? У нас в запасі ще є чотири дні, матч 16-го. Не люблю нічого говорити заздалегідь. Зараз ковід, ми весь час робимо тести. Я задоволений нашими воротарями. Свідомо дав зіграти Різнику. Він заслужив дебютувати. Я його привітав, все нормально, рухаємося далі. Чи буде ця схема на Боснію? Чоловіки кажуть про деяких жінок – непрочитана книга. Я також тренер-непрочитана книга. Я змінив схему, хлопці вже по ній грали. Я задоволений тим, як вийшло.

Головний тренер Болгарії підійшов до мене і подарував футболку з написом ззаду "Петраков". Після матчу він подякував за гру і побажав удачі в матчі проти Боснії і Герцеговини. Я теж підійшов і подарував йому футболку збірної України.

Матчі з такою нереалізацією потрібно просто пережити. Ще раз кажу, до хлопців у мене немає ніяких питань. Я подякував хлопцям і сказав – якщо будемо так грати з Боснією, то будемо на чемпіонаті світу.

Дебют Різника? Суперник у другому таймі один раз підійшов до воріт. Там нема про що говорити. Різник нам ще допоможе, у нього все попереду. Головне, що він дебютував. Він заслужив, дуже порядний хлопець, я його знаю. А зараз оцінювати нічого.

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Завтра об одинадцятій вилітаємо до Києва, їдемо в готель. Увечері буде тренування двома групами. 13 числа тренуємося на НСК Олімпійський. 14-го будемо теж тренуватися півтори години. О 18:00 вилітаємо в Сараєво. Сьогодні будемо ночувати в Одесі.

Я задоволений тим, як вийшли Гармаш і Коваленко. Всі в команді сприйняли Дениса дуже добре. Це досвідчений футболіст, ще допоможе збірній. Думав, що сьогодні Денис мене виручить. Можливо, так станеться потім. До гравців нема жодних питань", – заявив Петраков на прес-конференції.

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