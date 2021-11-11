Україна – Болгарія: команди визначились із комплектами форм на спаринг
12:30 - Читать на русском
В Одесі відбуваються останні приготування до поєдинку України та Болгарії.
Підопічні Олександра Петракова вийдуть на товариський поєдинок проти збірної Болгарії у футболках синього кольору, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Болгари для спарингу обрали біле екіпірування. Нагадаємо, команди визначать сильнішого сьогодні, 11 листопада, в Одесі на стадіоні Чорноморець. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
Нагадаємо, головний матч в рамках відбору до ЧС-2022 українці проведуть 16 листопада на виїзді проти боснійців.
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