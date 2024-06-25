"Буде важко, ми знаємо, що це означає. В України непроста ситуація в країні. Я думаю, що вони налаштовані на те, щоб зробити своїх вболівальників і свою націю дуже щасливими. Вони віддадуть всі свої сили, так само як і ми.

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Якщо вони перемогли Словаччину, це означає, що Україна хороша команда. Ми не повинні думати, що якщо вони програли Румунії, то це означає, що вони погана команда. Якщо ви потрапили на Євро, це тому, що ви довели, що заслуговуєте бути тут. Повинні робити свою роботу і грати у свою гру", – цитує Артура Теате офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч між Україною та Бельгією відбудеться 26 червня. Початок гри о 19:00 за кивїським часом.

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