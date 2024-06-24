Україна – Бельгія: Забарний виділив сильні сторони суперника перед вирішальною битвою за путівку в плей-офф Євро-2024
Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думками щодо майбутнього суперника на Євро-2024 – збірної Бельгії.
"Бельгійці – дуже хороша команда, яка має якість попереду. Тут немає що приховувати. Їхні дуже сильні сторони: дриблінг, дуже багато обігрують та бʼють. Будемо готуватися. Проаналізуємо їхні сильні сторони.
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Але я вважаю, що будемо відштовхуватися від своєї гри. Звісно, будемо підлаштовуватись, але треба не забувати про свою гру, і завдяки чому ми будемо створювати свої моменти. Треба грати тільки на перемогу", – поділився Забарний в ефірі YouTube-каналу УАФ.
До слова, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія. Наразі саме "синьо-жовті" замикають квартет E через найгіршу різницю м'ячів.
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