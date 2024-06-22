Україна – Бельгія: визначились коментатори завершального поєдинку Реброва і Ко у групі на Євро-2024
17:34 - Читать на русском
Стали відомі коментатори третього матчу збірної України на Євро-2024.
На медіасервісі MEGOGO коментаторами матчу третього туру групового етапу Євро-2024 Україна – Бельгія стануть Вадим Скічко та Роберто Моралес.
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Обидва коментатори, які також працювали на перших двох іграх української збірної проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1), є військовослужбовцями ЗСУ.
Нагадаємо, що це буде третій матч для українців на Євро-2024. Поєдинок України проти Бельгії відбудеться 26 червня.
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