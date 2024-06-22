На медіасервісі MEGOGO коментаторами матчу третього туру групового етапу Євро-2024 Україна – Бельгія стануть Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Миколенко зізнався, чи зможе зіграти у поєдинку проти збірної Бельгії: "Не від мене все залежить"

Обидва коментатори, які також працювали на перших двох іграх української збірної проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1), є військовослужбовцями ЗСУ.

Нагадаємо, що це буде третій матч для українців на Євро-2024. Поєдинок України проти Бельгії відбудеться 26 червня.

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною – янгол-охоронець Яремчук і Шапаренко втримали збірну на Євро-2024