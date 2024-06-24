Головним арбітром призначено 45-річного англійця Ентоні Тейлора, інформує прес-служба УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Функції четвертого арбітра виконає швед Гленн Нюберг. За систему VAR відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, його асистентами виступлять земляк Девід Кут і німець Марко Фрітц.

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Національна збірна України двічі перетиналася з Тейлором. Баланс ідеальний – перемоги над Чехією (2:1) в Лізі націй-2018 та над Португалією (2:1) у кваліфікації Євро-2020. Щоправда, в другому випадку Тейлор призначив сумнівний пенальті у наші ворота і вилучив Тараса Степаненка.

Нагадаємо, матч Бельгія – Україна відбудеться 26 червня в Штутгарті. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом. Перед останнім туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4.

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