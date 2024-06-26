Вболівальники збірної України під час матчу з Бельгією на Євро-2024 нагадали світу, про війну в нашій державі.

Ключовий матч турніру в групі Е грали на MHP Арені в Штутгарті. Фани українців організували перфоманс в пам'ять про Назарія "Грєнку" Гринцевича – наймолодшого бійця полку "Азов" під час оборони Маріуполя, якого 6 травня вбили росіяни. 21-річний вінничанин вболівав за місцеву Ниву та в мирний час належав до ультрас-руху.

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На трибунах стадіону вивісили два банери. Головне фото, зібране штучним інтелектом, містить 182 світлини полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Також було полотно з текстом: "Мир має ціну".

Кореспондент Футбол 24, присутній на матчі, повідомляє, що стюарди майже відразу змусили вболівальників згорнути банер.