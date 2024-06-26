Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про втрати команди перед матчем проти Бельгії.

Сьогодні вирішиться, що пройде наша збірна у плей-офф. Виконувати завдання доведеться без двох лідерів – Віктора Циганкова і Михайла Мудрика.

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Обоє потрапили до заявки на матч проти Бельгії, але на поле не вийдуть. Це підтвердив головний тренер національної команди. "На жаль, вони сьогодні не зіграють", – сказав Ребров у ефірі УЄФА.

Варто зауважити, що Мудрик грав в обох попередніх матчах збірної України на чемпіонаті Європи. Натомість Циганков пропустить другу гру поспіль, він також не грав зі Словаччиною.

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