Журналіст Ігор Циганик вже знає, що може допомогти збірній України здолати Бельгію в 3-му турі групового етапу Євро-2024.

"Я вважаю, що у нас шанс в Тедеско. Я вважаю його слабким тренером. Я вже це говорив перед початком чемпіонату Європи. Сподіваюся, що десь це заграє.

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Я згадав, що він з Лейпцига зробив, коли його Шахтар повозив (4:1 в матчі групового етапу ЛЧ 2022/23, – прим.), його відразу після Шахтаря зняли. Я не думаю, що він може щось вигадати, придумати, зробити таке абсолютно нестандартне. Є в нас шанс", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, збірна Бельгії проведе свій матч 2-го туру на Євро-2024 вже сьогодні – о 22:00 розпочнеться поєдинок із Румунією. Гра Україна – Бельгія відбудеться 26 червня, початок о 19:00.

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