Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав гравців, які матимуть змогу зіграти проти Бельгії у надважливій битві за путівку до плей-офф.

До заявки збірної України на гру з Бельгією потрапили усі 26 гравців, які вирушили з командою на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ. Під питанням були Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які пропустили відкрите тренування вчора.

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Голкіпери: Лунін, Трубін, Бущан.

Захисники: Конопля, Забарний, Сваток, Таловєров, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Тимчик, Бондар, Михайліченко.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Судаков, Циганков, Бражко, Шапаренко, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Паралельно свій матч зіграють Словаччина і Румунія. Наразі у всіх команд по 3 очки, але "синьо-жовті" у програшній ситуації – лише перемога гарантує вихід у плей-офф.

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